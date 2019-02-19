BU DA MI TEVAFUK! Önce OSB Başkan adayı Ahmet Hilmi Kürtüncü’nün bundan birkaç ay önce akrabasının fabrikasındaki hisselerini devralmasına tevafuk denilmişti, şimdi de Kürtüncü’nün listesinde yer almasına kesin gözüyle bakılan İrfan Püsküllü’nün abisinin şirketindeki hisselerini 24 Aralık 2018’de devraldığı ortaya çıktı.

19 Şubat 2019 Salı 10:36