BU DA MI TEVAFUK!

AĞABEYİNİN HİSSESİNİ DEVRALDI
OSB Yönetiminde yer almasına kesin gözüyle bakılan İrfan Kürtüncü’nün de 24 Aralık 2018’de ÜÇ-KA Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Şirketi’nde abisi Mehmet Oktay Püsküllü’ye ait hisseleri devraldığı şirket genel kurul kararı, 3 Ocak 2019 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde yayınlandı. Püsküllü’nün de tıpkı Kürtüncü gibi daha birkaç ay önce, sanayide akrabasına ait bir tesise hisse devri yoluyla ortak olmasıyla sanayici sayılmayacağı, aksine bu tip hüllelerin tepkilere neden olacağı yorumları yapılıyor.
SEÇİM ÖNCESİNE DENK GELMESİ TEVAFUK
OSB Başkan adayı olan Ahmet Hilmi Kürtüncü de daha önce bir mobilya fabrikasında kardeşine ait olan yüzde beşlik hisseyi devralmıştı. Kürtüncü bu devri “kardeşim yıllardır ordaydı emekli oldu onun yerine ben girdim ve bunun zamanının seçim öncesine denk gelmesi ise tamamen tevafuktur” diye açıklamıştı. Şimdi İrfan Püsküllü’nün de aynı şekilde akrabasının hissesini devralarak sanayici kimliğine bürünme çabası manidar bulundu.
OSB Yönetiminde yer almasına kesin gözüyle bakılan İrfan Kürtüncü’nün de 24 Aralık 2018’de ÜÇ-KA Demir Çelik Sanayi ve Ticaret Şirketi’nde abisi Mehmet Oktay Püsküllü’ye ait hisseleri devraldığı şirket genel kurul kararı, 3 Ocak 2019 tarihli Ticaret Sicil gazetesinde yayınlandı. Püsküllü’nün de tıpkı Kürtüncü gibi daha birkaç ay önce, sanayide akrabasına ait bir tesise hisse devri yoluyla ortak olmasıyla sanayici sayılmayacağı, aksine bu tip hüllelerin tepkilere neden olacağı yorumları yapılıyor.
SEÇİM ÖNCESİNE DENK GELMESİ TEVAFUK
OSB Başkan adayı olan Ahmet Hilmi Kürtüncü de daha önce bir mobilya fabrikasında kardeşine ait olan yüzde beşlik hisseyi devralmıştı. Kürtüncü bu devri “kardeşim yıllardır ordaydı emekli oldu onun yerine ben girdim ve bunun zamanının seçim öncesine denk gelmesi ise tamamen tevafuktur” diye açıklamıştı. Şimdi İrfan Püsküllü’nün de aynı şekilde akrabasının hissesini devralarak sanayici kimliğine bürünme çabası manidar bulundu.
İlter SAĞIRSOY