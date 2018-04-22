Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bu ekmek 6 ay bayatlamıyor

Trabzon yöresine ait yaklaşık 8 kg ağırlığındaki meşhur “balina ekmeği” Dünya Ticaret Merkezi’nde kurulan Yöresel Ürünler Fuarı’nda satışa sunulurken, eşsiz ve benzersiz tadıyla ziyaretçilerden tam not alıyor. 

Bu ekmek 6 ay bayatlamıyor

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen ve geçtiğimiz Cuma günü kapılarını ziyaretçilerine açan Yöresel Ürünler Fuarı sürüyor.



Birbirinden değişik lezzetlerin birbiriyle yarıştığı fuarda en ilgi çekici lezzetlerden birisi de Trabzon’un odun ateşinde pişen balina ekmeği oldu.
Devasa görüntüsüyle dikkat çeken katkısız ekmek, hem ilgi odağı oluyor hem de tüketicilerin damak zevkine hitap ediyor. Tamamen doğal olan bu ekmek türü buzdolabında saklandığı takdirde 6 ay tazeliğini koruyabiliyor.
Üretici Barış Aslan, devasa ekmeğin tam buğdaydan yapıldığını ve 4 saatte piştiğini belirterek; “6 ay buzdolabında, 1 ay dışarıda kalabilme özelliği var. Tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Kayserilileri memnun etmek için buradayız. Edebilirsek ne mutlu bize. Güzel talepler var. İlgi alakadan memnunuz. Sattığımız ürünlerde kaliteyi ön planda tuttuğumuz için iddialıyız. Müşterinin ürünü geri getirme şansı yok. “ şeklinde konuştu.
Aslan, balina ekmeğin bağışıklık sistemine iyi geldiğini, kilo aldırmadığını,  tansiyon ve şeker hastalarının rahatlıkla yiyebildiğini sözlerine ekledi.
Balina ekmeğin kilosu 10 TL’den satışa sunuluyor.
Haber-Foto: Ramazan Karakuş
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
BALİNAEKMEĞİYÖRESELÜRÜNLERFUARI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.