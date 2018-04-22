Bu ekmek 6 ay bayatlamıyor

Sun Fuarcılık tarafından organize edilen ve geçtiğimiz Cuma günü kapılarını ziyaretçilerine açan Yöresel Ürünler Fuarı sürüyor.Birbirinden değişik lezzetlerin birbiriyle yarıştığı fuarda en ilgi çekici lezzetlerden birisi de Trabzon’un odun ateşinde pişen balina ekmeği oldu.Devasa görüntüsüyle dikkat çeken katkısız ekmek, hem ilgi odağı oluyor hem de tüketicilerin damak zevkine hitap ediyor. Tamamen doğal olan bu ekmek türü buzdolabında saklandığı takdirde 6 ay tazeliğini koruyabiliyor.Üretici Barış Aslan, devasa ekmeğin tam buğdaydan yapıldığını ve 4 saatte piştiğini belirterek; “6 ay buzdolabında, 1 ay dışarıda kalabilme özelliği var. Tamamen doğal. Hiçbir katkı maddesi yok. Kayserilileri memnun etmek için buradayız. Edebilirsek ne mutlu bize. Güzel talepler var. İlgi alakadan memnunuz. Sattığımız ürünlerde kaliteyi ön planda tuttuğumuz için iddialıyız. Müşterinin ürünü geri getirme şansı yok. “ şeklinde konuştu.Aslan, balina ekmeğin bağışıklık sistemine iyi geldiğini, kilo aldırmadığını, tansiyon ve şeker hastalarının rahatlıkla yiyebildiğini sözlerine ekledi.Balina ekmeğin kilosu 10 TL’den satışa sunuluyor.