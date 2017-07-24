BU FUAR DEĞiL OLSA OLSA PANAYIR OLUR

KESOB Başkanı Övüç, “Geçtiğimiz aylarda da bu fuar diyorlar da fuar değil benim adıma panayır. Bizim bildiğimiz fuarlar üç gün olur, bilemedin dört gün olur. Ama burada arkadaşlarımız menfaat sağlamak için Kayseri esnaf ve sanatkarının, esnaflarımızın bizim manav gibi, şarküteri gibi yerlerimizin yöresel ürün adı altında böyle yerler açıyorlar. Şimdi yanılmıyorsam ayın 13’ünden 30’una kadar 17 gün hiçbir yerde fuar olmaz. Bunun adı panayırdır" diye konuştu.



Fuara getirilen ürünlerin ne olduğunun belirsiz, kıyıda köşede kalmış ürünlerin satıldığını ileri süren KESOB Başkanı Övüç, "Bu da Kayseri’nin esnafına zarar veriyor. Bu gibi zararların verilmemesi için gerekli kurum ve kuruluşlara sizin vasıtanızla şikayette bulunuyorum. Burada bir an önce gereken tedbirlerin alınmasını istiyorum. Daha önceden arkadaşlarımız uzun panayır kurdular 'bir daha yapmayacağız' diye söz verdiler ama tabi ki bazı kişilerin menfaati icabı olduğu için de bu hadiseyi uzattıkça uzatıyorlar. Bu yüzden bizim burada Kayseri’de kira veren, vergi veren, ticarete katkıda bulunan arkadaşlarımızın gelir ve giderlerine mani oluyorlar. Hem biz burada insanları çalıştırarak istihdam sağlıyoruz; Kayseri ekonomisi ve katma değer yaratmak için çaba sarf ederken dışarıdan gelen ne olduğu belirsiz, vergi kaydının olup olmadığını bilmediğimiz adam birkaç ürün buluyor veya burada adı fuar altında bir de bu tür çağrı yaparken de burada yanlış kelime kullanıyorlar. ‘fuar alanı’ yani güya fuar adı altında açmış oluyorlar böyle, bir şey fuar değildir burası olsa olsa panayır olur” ifadelerini kullandı.



“Fuar adı altında bu panayırın kurulması etik değil”

Bundan sonra da buna benzer olaylar yaşandığı taktirde ilgili yerlere şikayette bulunacaklarını ifade eden Övüç, “Biz semt pazarlarımızda ve bazı manav, market ve şarküterilerimizde daha iyi ürünleri satarak Kayserimizin sağlığıyla oynamıyoruz. Bu panayırın açılmasında kimler ön ayak oluyorsa ilgililere ve Tarım İl Müdürlüğümüze bu duyurumu yapıyorum. Burada satılan ürünlerin kontrolünün yapılması için ilgili yerlere bu vesileyle şikayetlerimizi sunuyoruz. Fuar adı altında bu panayırın kurulması etik değil. Kayseri esnafı açısından da zorluk yaşanıyor. Bu vesileyle biz eğer bundan sonra böyle bir şey olursa ilgili makam ve yerlere şikayetlerimizi bildireceğiz. Bu şikayetlerimiz doğrultusunda şimdiden de inşallah bugün ve yarın da fuar alanında kimlere müsaade ediliyorsa, nasıl oluyorsa en ücra yerine gideceğim. İnşallah bu tür yerlerin bir daha kurulmaması için elimden geldiği kadar çabayı göstereceğim. Tabi ki bizim asli görevimiz esnaf ve sanatkarımızı korumak ve kollayıcı tedbirler almak, onların hak ve menfaatlerini korumak. Panayıra gelen arkadaşlar dışarıdan geliyor ve sağlık hijyeni olmayan satışlar yapılıyor. Bazı yemekler yapıldığını veya buna benzer işte köfte gibi hadiselerin yapıldığını da duydum. Oraya gitmem etik olmadığı için gerekli yerlere şikayetimi bildireceğim” şeklinde konuştu.



“İkinci 500 içerisine giren firmalarımızı kutluyorum”

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ikinci 500 firma arasına giren Kayserili firmalarını tebrik ederek, “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ikinci 500 firmayı açıkladı. İkinci 500 firma içinde Kayseri’de bulunan 16 tane firmamız, yaklaşık birinci sıralarda olmak üzere ikinci 500’e girdi. Bu arkadaşlarımızın çoğunluğu da okuduğum kadarıyla eski sanayiden yetişip giden arkadaşlarımız. Tabi ki bu tür şeyler, memleketimize hem katma değer yaratır, hem şehrimizin kalkınmasında faydalı olur, hem istihdama faydalı olur. İlk 500’e giren firmalarımıza da başarılarının devamını diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.