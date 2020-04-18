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Bu hafta da meydanlar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma yasağının ardından Kayseri'de sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Dünya ülkelerini ve Türkiye'yi tehdit eden Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak ve 30 büyükşehirde iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı. Kısıtlamanın ardından hafta sonu insan ve trafik yoğunluğu bulunan Cumhuriyet Meydanı ve ana caddeler boş kaldı. Kısıtlamayla birlikte alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri de kentin belirli noktalarında uygulama yaparak araç ve yayaları denetliyor. Şehrin tüm alanlarında denetimler en üst seviyede devam ediyor. 
 

İHA

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Sokağa çıkma Yasağıİçişleri Bakanlığı
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