Bu merkezde Kayseri dijital olarak anlatılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020 yılını 'Patara Yılı' ilan etmesi ve TBMM’nin kuruluşunun 100 yılı münasebetiyle Türkiye’nin değerleri ve Kayseri’nin kültürel mirasını Türkiye’de hiç kullanılmamış dijital teknoloji ile vatandaşların erişimine sunmak için hazırlıklara başladı.







Cumhuriyet Meydanı, Hunat Hatun Medresesi ile Zeynel Abidin Türbesi arasında yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi için çalışmalar başladı.







Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dijital Gösterim Merkezleri ile milli, tarihi, kültürel ve bilimsel zenginlikleri yeni iletişim ve gösterim tekniklerini kullanarak bütün vatandaşların erişimine sunmadı hedefliyor.









Kayseri’de de kurulmaya başlanan Dijital Gösterim Merkezi’nde şehrin yerel, kültürel mirası konu edilecek, milli ve dini bayramlarda bir takım programlar yapılacak. Merkezde videolar, dijital hologramlar ve üç boyutlu görsellerin de yer alması bekleniyor.







Kayseri’nin yanı sıra Samsun, Diyarbakır, Çanakkale, Antalya ve Konya olmak üzere 6 ilde de merkezin kurulması çalışmaları devam ediyor. Kayseri’de kurulan merkezin yakın bir tarihte açılışının yapılması bekleniyor.

