Bu mesleği yapan personeller çıkabilecek Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada Koronavirüs salgını çerçevesinde alınan kararlar doğrultusunda huzurevi ve bakım evlerinde çalışan hasta bakıcı ve sağlık personelinin istisna kapsamında olduğu duyuruldu.

05 Nisan 2020 Pazar 11:06