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“Bu saldırı sadece gazilerimize değil, değerlerimize yapılmıştır”

Bursa’da Gazi Ömür Karaman’a yapılan saldırıya tepki gösteren Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, “Bu saldırı sadece gazilerimize değil, değerlerimize yapılmıştır” dedi.

“Bu saldırı sadece gazilerimize değil, değerlerimize yapılmıştır”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, Bursa'da yüzde 92 engelli gazi Ömür Karaman gittiği kafede ayaklarını uzattı diye işletme sahipleri tarafından öldüresiye dövülmesine tepki gösterdi.

Üçkan yaptığı açıklamada, “Vatanı vatan yapan değerlerimizin başında gelen “gazilik” bilinmelidir ki en büyük kahramanlıktır. Gazilik, gençliğini hiçe sayarak şerefi ve namusu için ödenmiş bu büyük bedellere yine milletimizin verdiği şanlı unvandır. Gazi, yüksek şeref, ahlak ve fazilet sahibi kişidir. Vatanı ve milleti için 2000 yılında Kuzey Irak’ta hain terör örgütünün kurduğu tuzak ile ağır şekilde yaralanarak bu unvanı kazanan gazimiz Ömür Karaman’a Bursa’da onur kırıcı bir saldırı yapılmıştır. Bu gazimiz her şeyini hiçe sayarak vatanı için namusu için şerefi için yaralanmış ve bu unvanı hak etmiştir. Gaziliğin hak ettiği değer bu değildir. Bu şerefli onurlu unvanı taşıyan kardeşimize yapılan saldırı şahsına değildir. Bu saldırı sadece gazilerimize de değildir. Bu saldırı değerlerimizedir, milletimizedir. Değerlerimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyorum ve aynı hassasiyeti gaziliğin ne kadar şerefli olduğunu bilen herkesten bekliyorum” ifadelerini kullandı.
 

İHA

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