Bu Sistem GES’in Konseptini Değiştirecek

Kayseri’de Erciyes Teknopark içerisinde faaliyet gösteren bir elektrik firması tarafından yüzde 80 yerli imkanlarla GES üretimi yapıldı. ‘Tracker’ ismi verilen ve x şeklinde kurulan betonarmenin üzerine kurulan sistem, gün içerisinde güneşin hareketlerini takip ederek elektrik üretimini yüzde 40 artırdı. Teknopark’ın bahçesine kurulan ve ana besleme hattına bağlanarak kullanılan sistem, kullanılan enerjiye de destek veriyor. Ayrıca sistem, Scada teknolojisiyle canlı olarak izleniyor.



Geliştirdikleri proje hakkında bilgi veren firmanın genel müdürü Mustafa Çakmak, “Biz bu projeye 1 yıl önce başladık. Sabit güneş enerji sistemlerinde güneş sabah doğduğunda başka yere bakıyor, akşam başka bir yere bakıyor. Bu proje dünyada düşünülüyor ama biz bu gerçekleştirelim istedik. Ülkemizde de güneş yatırımları yapılıyor ama bu şekilde bir düşünce yok. Hep sabit ve klasik yatırımlar ile gidiliyor. Bizde bu gerçekleştirelim istedik ve buraya kurduk. Bu ürünün mekanik olarak imalatı burada yapılıyor. Bu ürün solid elektrik üretiyor, bunları izleme ve kontrol sistemleri yapıyoruz. Elektrik ve motor kısımları da Tayland menşeilidir. Biz simülasyonlarda yüzde 32 gibi bir enerji verimliliği bekliyorduk ama projenin sonunda yüzde 40’ı dahi geçen bir enerji verimliliği oldu. Daha fazla elektrik üretimi söz konusu oluyor. Tracker sistemleri ülkemizde yeni. İnsanlar şuanda çok fazla tanımıyor. Sadece uygulanmış birkaç proje gördük ama bu şekilde çift eksen güneş enerji sistemiyle ilgili büyük çaplı bir yatırım maalesef ülkemizde yok. imalatta yüzde 80 oranında yerlilik var. Bu sistemleri cazip bir şekilde sunuyoruz. Büyük çaplı projelerde çok etkili, yatırımı da yüzde 25-30 aralığında artırıyor. Bu yatırımın üzerinde de yüzde 40 gibi tasarruf sağlanıyor” ifadelerini kullandı.



Geliştirdikleri sistemle az alanda daha fazla elektrik üretimi yapıldığını kaydederek, kendilerine her zaman destek veren Erciyes Teknopark yönetimine teşekkür etti. Çakmak, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Sabit sistemlerin gölgeleme yapmaması için mesafeli konuluyor. Bu sebeple de başka sorunlar çıkıyor. Bizim sistemde sistemdekilerin hepsi birbirlerine senkron olarak güneşe baktığı için aralarında birer metre mesafeyle trackerleri dizebiliyoruz. Buda 15 dönüm gibi bir arazide bir megavatlık enerjiyi daha az alanda daha çok enerji üretimi mümkün olabiliyor. Kış döneminde kar yağışı olduğu zaman sabit sistemler karı temizlemek için zor oluyor. Bazen enerji santrali sahipleri ‘Enerji çok düşük’ diye temizlik yaptırmıyorlar. Bizim sistem üzerine kar yağınca karı üzerinden döküyor."

