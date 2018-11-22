BU SON OLACAK Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Gülsoy, fuar adı altında yapılan ve sağlıksız ortamların oluştuğu gıda satışlarının yapıldığı panayırların bundan sonra yapılmamasına dikkat edeceklerini söyledi. Gülsoy, “Dünya Ticaret Merkezi ruhsatlandırıyor bu işleri. Ama bu sene son zaten, sözleşmesi bitince yenisinin olmaması için gerekenler muhakkak yapılacak, takipçisi de olacağız” dedi.

22 Kasım 2018 Perşembe 10:04