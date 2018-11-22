BU SON OLACAK

GÖZLER HİSARCIKLIOĞLU’NDA
Adını vermek istemeyen KTO Yönetim Kurulu üyesi, “Bu işi doğrudan Genel Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu bey rahatlıkla çözer. Zira Dünya Ticaret Merkezi’nin büyük ortağı İstanbul Ticaret Odası oradan bu işi Kayseri milletvekillerinden biri yıllık olarak halletmiş. Yeni dönemde Rıfat Bey buradaki binlerce esnafın şikâyetini dikkate alarak DTM Yönetiminden rica eder ve bu iş hemen çözülür“ dedi. KTO Yönetimi tarafından bu konuya ilişkin hazırlanan raporun da önümüzdeki hafta TOBB Genel Başkanı Hisarcıklıoğlu’na sunulması bekleniyor.
VALİLİK İNCELEMESİNDE
Kayseri Valiliği de, İl Tarım Müdürlüğü’nün “onlarca şikâyet alıyoruz ve ceza yazıyoruz ama kapatma yetkimiz yok” açıklaması ile KTO Başkanı Gülsoy’un “sağlıksız satış ortamları var ve Kayseri’ye de bir katkısı yok, fuar değil fuar adı altında panayır” beyanları ve bu konuda medyada yer alan tüm haberler dikkate alınarak hazırlanacak bilgilendirme dosyası Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a sunulacak. Ayrıca KTO Yönetimi’nin de, kendilerine yazılı olarak yapılan yüzlerce şikâyetin yer aldığı bir başka dosyayı da yine Vali Günaydın’a takdim edeceği öğrenildi.
DTM’NDE OLMAZ
Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Gülsoy, fuar adı altında yapılan panayırlara bundan sonra izin verilmeyeceğini hatırlatarak, ”gider başka yerde yapar ama Dünya Ticaret Merkezi’nde artık olamaz, olmamalı. Bugüne kadar yıllık sözleşme yapılmış ama sene sonu itibariyle yenilenmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Adını vermek istemeyen KTO Yönetim Kurulu üyesi, “Bu işi doğrudan Genel Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu bey rahatlıkla çözer. Zira Dünya Ticaret Merkezi’nin büyük ortağı İstanbul Ticaret Odası oradan bu işi Kayseri milletvekillerinden biri yıllık olarak halletmiş. Yeni dönemde Rıfat Bey buradaki binlerce esnafın şikâyetini dikkate alarak DTM Yönetiminden rica eder ve bu iş hemen çözülür“ dedi. KTO Yönetimi tarafından bu konuya ilişkin hazırlanan raporun da önümüzdeki hafta TOBB Genel Başkanı Hisarcıklıoğlu’na sunulması bekleniyor.
VALİLİK İNCELEMESİNDE
Kayseri Valiliği de, İl Tarım Müdürlüğü’nün “onlarca şikâyet alıyoruz ve ceza yazıyoruz ama kapatma yetkimiz yok” açıklaması ile KTO Başkanı Gülsoy’un “sağlıksız satış ortamları var ve Kayseri’ye de bir katkısı yok, fuar değil fuar adı altında panayır” beyanları ve bu konuda medyada yer alan tüm haberler dikkate alınarak hazırlanacak bilgilendirme dosyası Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’a sunulacak. Ayrıca KTO Yönetimi’nin de, kendilerine yazılı olarak yapılan yüzlerce şikâyetin yer aldığı bir başka dosyayı da yine Vali Günaydın’a takdim edeceği öğrenildi.
DTM’NDE OLMAZ
Kayseri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Gülsoy, fuar adı altında yapılan panayırlara bundan sonra izin verilmeyeceğini hatırlatarak, ”gider başka yerde yapar ama Dünya Ticaret Merkezi’nde artık olamaz, olmamalı. Bugüne kadar yıllık sözleşme yapılmış ama sene sonu itibariyle yenilenmemesi için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.
Özel Haber: İlter Sağırsoy
anca boyle saçma işlerle ugrassanız yapsalar ne oluyor mıllet sevıyor zaman gecırıyor