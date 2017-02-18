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Bülent Orakoğlu bugün Kayseri’de

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat eski Daire Başkanı Bülent Orakoğlu, bugün saat 19.00’da Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonunda konuşacak.

Bülent Orakoğlu bugün Kayseri’de
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Platformu’nun organize ettiği programda 28 Şubat ve Darbe dönemleri ele alınacak.
Bülent Orakoğlu kimdir?
1950 yılında Eskişehir’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Eskişehir’de tamamladı. 1968 yılında Polis Koleji, 1971’de ‘Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra yaklaşık 7 yıl muhtelif illerde Terör ve İstihbarat müdürlüğü yaptı. 1987-1997 yılları arasında sırasıyla, Giresun, Hatay, Niğde il Emniyet Müdürü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 28 Şubat Sürecinde cunta tarafından Mamak Askeri Cezaevine kapatıldı ve 56 gün Cezaevinde kaldı. Orakoğlu 3 çocuk ve 5 torun sahibi. Deşifre, İhanet Çemberi ve Ankara’da Gölge Oyunları isimli yayınlanmış 3 kitabı bulunuyor.
Haber: Tunahan Kaya
 
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