Bulvarlar Etap Etap Yenileniyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaz dönemi ile birlikte Erkilet Bulvarı, Kaldırım Caddesi, Talas Bulvarı, Osman Kavuncu Bulvarı, Erciyes Üniversitesi içi, İldem Mezarlık Yolu, Kiçikapı Otobüs İşletmesi ve Bağdat Caddesi’nde yenileme çalışmalarının yapıldığını ve yeni açılan 15 Temmuz Bulvarı’nın da bu caddeler gibi asfaltlandığını belirtti.







Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yolların kalite ve konforunu artırmak için yoğun bir mesai gerçekleştirdiğini dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu çalışmalar sırasında trafiğin aksamaması için çalışmaların genel anlamda gece yapıldığını ve bulvarların etap etap yenilendiğini söyledi.







BAĞDAT CADDESİ TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Bağdat Caddesi’ndeki çalışmaları da tamamladığını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Yıllardır yoğun kullanım nedeniyle yıpranan Bağdat Caddemizi de vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alarak ve güvenlik açısından yol standartlarını yükselterek yeniledik. Asfaltlama çalışmalarımızı da tamamlayarak yolumuzu halkımızın hizmetine sunduk. Hayırlı olmasını, kazasız belasız kullanılmasını diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini de ifade ederek ekiplerin bugünden itibaren Kocasinan Bulvarı Argıncık Işıklar ile Mimar Sinan Kavşağı arasında çalışmalara başlayacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, yaz döneminde şehrin en yoğun caddelerini kapsayan yaklaşık 43 kilometrelik yolun yenilendiğini kaydetti.

