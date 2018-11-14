BUNDAN ÇOK ÇEKTİM

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Kayseri adayları için kendisinden işaret ya da telefon beklendiği gibi duyumlara kimsenin itibar etmemesini istedi. Başkan Özhaseki, “Başkan adaylıkları konusunda da kimseye işaret vermemiz ya da taraf olmamız söz konusu değildir. Boşa beklerler, Beyefendi ne derse o olacak” dedi.



Mehmet Özhaseki, Kayseri’de belli kesimlerin özellikle bu dedikoduları çıkardığını tahmin ettiğini kaydederek, “Ben açıkladım ve söz ağızdan bir kere çıkar. Kayseri’ye müdahil olmayacağım. İşaret bekleyen de telefon bekleyen de boşa bekler, daha ne söyleyeyim” diye konuştu.



Tüm iller gibi Kayseri için de çalışmalar, araştırmalar, anketler yapıldığına dikkat çeken Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Kayseri için de bir rapor hazırlanacak ve ben bu raporun kelimesine dokunmadan milimi milimine Beyefendi’ye sunacağım. Ben hiç dokunmayacağım. Son kararı o makam verecek ve aday adayı arkadaşlarım da o sonuca razı olacaklar” dedi.



Özhaseki her gün işine başlamadan önce Allah’a dua ederek nefsinden etkilenerek karar vermemek için Allah’tan yardım istediğine dikkat çekerek, “Ola ki, birini biraz daha severim ve onun ismi üzerine de nefsime yenik düşüp bir tercih yaparım diye korkumdan her gün Allah’ıma dua edip beni bu yanlışa düşürmemesini diliyorum, yardım istiyorum. Ve işte bu nedenle de Kayseri raporunun hiçbir şeyine dokunmadan özellikle Beyefendi’ye takdim edeceğim, zaten bunu Beyefendiyle de paylaştım” diye konutu.











