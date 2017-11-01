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Büyükelçi Gürsoy, ERÜ’de konferans verdi

 Erciyes Üniversitesi Kültür Sanat Komisyonu tarafından düzenlenen “29.Jean-Paul Sartre” konferansları kapsamında Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy, konferans verdi. 

Büyükelçi Gürsoy, ERÜ’de konferans verdi
ERÜ Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Arslan Topakkaya, Jean-Paul Sartre’ın çağdaş felsefenin çok önemli filozofu olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Topakkaya, Jean-Paul Sartre konferansı için Erciyes Üniversitesi’ne gelen Prof. Dr. Kenan Gürsoy teşekkür etti.

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kenan Gürsoy ise konferansında şunları söyledi:

“Felsefeciler arasında önemli atalarımızdan biri olarak saydığımız, kendi medeniyetimizin, hatta batı medeniyetinin de öncesinde bir figür vardır. Bu figür Sokrates’tir. Sokrates şunu yapıyor. Öyle uzak yerlere, dağ başlarına çekilmiş insan değildir. İnsanların arasına karışıyor. Onlarla sohbet ediyor. Kendine muhatap seçiyor. Ya da herkesi muhatap alıp, bir tanesine onların temsilcisi olarak görüyor. Bir soru soruyor. Toplumda bir kavramı irdelemelerini istiyor. Onlar, yani seçtiği muhataplar cevap veriyorlar. Yani bir yolun açılması için bir düşünceye, başlangıç için sonra sürekli onlardan yeni tanımlar istiyor.”
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