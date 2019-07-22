Büyükelçi Iqbal’den İl Müftülüğü’ne ziyaret

İl Müftüsü Güven, 1,5 ay önce Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğine atanan ve ilk ziyaretini Kayseri’ye yapan Sayın Lalu Muhammed Iqbal’i İl Müftülüğü girişinde karşıladı. Ziyarete Endonezya’nın Fahri Konsolosu ve Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da katıldı.



Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal, iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkilerin güçlü bir zeminde olduğunu, ancak bilhassa ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.



Kayseri’de Din Hizmetleri alanında yapılan projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren İl Müftüsü Güven, “Türkiye Diyanet Vakfı olarak en büyük isteğimiz bizim ülkemizde yetişen Endonezyalı gençlerin sizin ülkenize hizmet vermesidir. Halihazırda Kayseri’de lise ve üniversite eğitimi alan 11 adet Endonezyalı öğrencimize Türkiye Diyanet Vakfı olarak burs imkanı sunmaktayız. Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı olarak 130 ülkenin 500 ayrı bölgesinde Kurban ve Ramazan faaliyetlerimiz devam etmektedir” dedi.



Müftü Güven, Endonezya Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. Ziyarette ayrıca karşılıklı hediyeler verildi.

