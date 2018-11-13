Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükelçi Wardana’dan OSB’ye Veda Ziyareti

Türkiye’deki görev süresi dolan, Endonezya Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Wardana ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret etti.

Büyükelçi Wardana’dan OSB’ye Veda Ziyareti

Büyükelçi Wardana; sanayi ve ticaret şehri olarak bilinen Kayseri’de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu, Kayseri OSB’nin başarılı projelerini yakinen takip ettiğini, Türkiye ile Endonezya arasındaki ekonomik ve ticari alanlarda çok büyük potansiyele sahip olan iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin çok yerinde olacağını ifade etti.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Büyükelçi Wardana’ya Türkiye’de yapmış olduğu çalışmalardan ve göstermiş olduğu gayretten dolayı teşekkür ederek, OSB projeleri hakkında bilgiler verdi.
 

İHA

İlgili Galeriler
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri OSBOrganize SanayiZiyaretEndonezyaYahir NursaçanElçi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.