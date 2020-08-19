Büyükkılıç'a anlamlı hediye

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Tabipler Odası Başkanlığı görevini üstlenen Mehmet İlhan Şahin ve yönetimini makamında kabul etti. Başkan Büyükkılıç, Tabipler Odası’nı yeni yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi. Ziyarette, Başkan Büyükkılıç’ın hem kişisel, hem de kurumsal olarak Kayseri Tabipler Odası için çok ayrı bir yeri olduğunu söyleyen Şahin, “Uzun zamandır düşünüyordum. Kayseri’nin ilk hekim Belediye Başkanı Memduh Bey diye. Araştırdığımız da gerçekten bu bilgiyi teyit ettik. Kayserimiz büyük bir şehir onlarca belediye başkanımız şehrimizi yönetti ama aralarında hiç hekim yokmuş. O yüzden başkanımıza bu ziyarette eli boş gelmek istemedik. Kendisinin hekimliğini vurgu yaparak, böyle bir ressamımızın güzel eseriyle kendisini ziyaret etmek istedik. Zaman ayırdığı için çok teşekkür ederiz” dedi.
Kayseri Tabipler Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin ve beraberindeki heyetin Başkan Büyükkılıç’a hediye ettikleri hekim önlüğüyle olan yağlı boya tablosunun altında şu ifadeler yer aldı: “Kayseri’nin ilk Hekim Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a Kayseri Tabipler Odası’nın Armağanıdır."
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