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Büyükkılıç'a Ziyaretler Sürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a hayırlı olsun ziyaretleri devam etti. Başkan Büyükkılıç, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara ilgileri için teşekkür etti ve Kayseri için hep birlikte el ele gönül gönüle çalışacaklarını söyledi.

Büyükkılıç'a Ziyaretler Sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş ile Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülü ziyaret etti. Ziyarette Başkan Büyükkılıç’a hayırlı olsun temennilerini ileten Ahmet Taş, “Rabbim adaletle, şevkle, başarıyla hizmet etmeyi nasip etsin. Sivil topluma düşen bir görev olursa hem yanınızdayız hem de duacınızız” dedi. Ahmet Taş, ziyarette ayrıca Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülü ile birlikte Konya sivil toplum kuruluşlarının 24-28 Nisan tarihleri arasında Kayseri’de yapacağı Ufuk Turu programına da Başkan Büyükkılıç’ı davet etti.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Erer ve belediye başkanları, Develi Kaymakamı Murat Duru, Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Şener Şekerci ve şube yöneticileri, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ve yönetim kurulu üyeleri, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer ve Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ da ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara nezaketleri için teşekkür ederek, Kayseri için el ele gönül gönüle çalışacaklarını söyledi.
 

İHA

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