Büyükkılıç annelere çiçek, çocuklara hediye verdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mimsin’de teravih namazını kıldıktan sonra Spor A.Ş. tarafından düzenlenen “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” etkinliğine katılmak üzere Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı’na geçti. Eşi, Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte parka giden Başkan Büyükkılıç, annelere çiçek verdi ve Anneler Günü’nü kutladı. Başkan Büyükkılıç ilk çiçeği eşi Necmiye Büyükkılıç’a verdi.







“Spor A.Ş. Bizim Mahallede” etkinliğine katılan çocuklar ve ailelerine seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sözlerine Anneler Günü’nü kutlayarak başladı ve “Her gün Anneler Günüymüş gibi annelerimizin kıymetini biliriz” dedi. Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı iken yapmış olduğu, 2015 yılında hizmete giren 40 bin metrekare büyüklüğündeki parkın açılışını hatırlattı ve geçen dört yılda parkın çok daha yeşillendiğini ve çok daha güzelleştiğini söyledi. Sözlerini “Ay Yıldızlı Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize ve milletimize sahip çıkmayı Cenabı Allah herkese nasip etsin” ifadeleriyle tamamlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, eşi Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Spor A.Ş.’nin etkinliklerinde başarılı olan çocuklara hediyeler verdi.

