Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç, Avrupa’nın başkentinde Barış Pınarı’nı anlattı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Birliği’nin de başkenti olarak kabul edilen Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Bölgeleri Meclisi Toplantısı’na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Avrupa’nın farklı ülkelerinden gelen belediye başkanlarına Barış Pınarı Harekatı’nı ve Türkiye’nin haklılığını da anlattı.

Büyükkılıç, Avrupa’nın başkentinde Barış Pınarı’nı anlattı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Avrupa Bölgeleri Meclisi toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gitti. Avrupa Bölgeleri Meclisi’nde 35 ülkeden yerel yöneticilerin katıldığı bir dizi toplantıya iştirak eden Başkan Memduh Büyükkılıç, yerel politikalar, Kayseri’nin tanıtımı ve yerel projelerle ilgili değerlendirmelerinin yanında özellikle Barış Pınarı Harekatı üzerinde durdu.

Avrupa Bölgeleri Meclisi’nde ülkemize temsil eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Barış Pınarı Harekatı’na Avrupa’nın bakış açısını eleştirerek harekatın tamamen, bölgedeki teröristleri temizlemek ve Avrupa’ya göç için kapıda bekleyen Suriyelilerin oluşturulan güvenli bölgeye yerleşmesini sağlamak amacıyla yapıldığını söyledi. Başkan Memduh Büyükkılıç, Avrupa’nın başkenti sayılan Brüksel’den verdiği mesajlarda Avrupa ülkelerinin terörden yana tavır almamaları gerektiğini kaydetti. 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.