Büyükkılıç: "Az konuşup, çok iş yapıyoruz"

Tomarza’da TOKİ’nin yapmakta olduğu 2. Etap konutlar için düzenlenen temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu,23, 24 ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.



TOMARZA’YA DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada her zaman uyum içinde çalıştıklarını belirtti ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediklerini dile getirdi. Konuşmasında Kayserigaz yönetimi ile Ankara’da yaptığı görüşmeden de bahseden Başkan Büyükkılıç, “Tomarza’mızın yanı sıra Sarıoğlan, Özvatan, Felahiye, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerimize de gaz ulaştırılması için ısrarlı olduk. Ayrıca Tomarza’ya doğal gazın Eylül ayında verileceğini belirttiler. Hayırlı uğurlu olsun. Büyükşehir Belediye’mizin de ortaklığının olduğu Kayserigaz’a teşekkür ediyorum” dedi.



“GÜCÜMÜZ DE YERİNDE, MALİ YAPIMIZ DA, TECRÜBEMİZ DE”

Az konuşan çok çalışan bir anlayışla en güzel hizmeti vermek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Doğal gaz nedeniyle ilçemizde yapılması gereken hizmetler oldu. Gerek parke gerekse asfalt konusunda gereğini yaptık. Eksiklerimiz varsa onları da telafi ederiz. Elhamdülillah, gücümüz de, ekibimizin tecrübesi de, mali yapımız da yerinde. Az konuşan çok çalışan bir anlayışla çalışıyoruz. KASKİ’miz Tomarza’ya beş sene içinde 25 milyon lirayı bulan alt yapı hizmeti getirdi. Büyükşehir Belediyemiz tarafından 10 bin tonu aşan sıcak asfalt, 150 km’yi aşan birinci ve ikinci kat asfalt, 210 bin metrekare kilitli parke, Kadın ve Gençlik Merkezi, 22 bin 700 metrekare park, 2 bin 300 metrekare pazaryeri yapıldı. Beş yılda yapılan yatırımlar 47 milyon lirayı buldu. İnşallah eksikleri tamamlamaya, beklentilere cevap vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



BAKİ ERSOY: MEMDUH BAŞKAN, KAYSERİ İÇİN ŞANS

Törende konuşan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da, Başkan Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri için şans olduğunu belirtti ve her zaman yanında olacaklarını söyledi. Ağabey-kardeş hukukuna saygı gösteren ve riayet eden insanlar olduklarını dile getiren Ersoy, “Memduh Başkan tecrübeli bir isim. Kayseri için bir şans. Her zaman yanındayız. Nasıl ki seçimler öncesi kapı kapı gezip oy istediysek, bugün de sözümüzün arkasındayız, yanındayız, ne emrediyorsa da oradayız. Bizler ağabey-kardeş hukukuna riayet eden, saygı gösteren insanlarız” dedi.



EMRAH KARAYEL: BAŞKANIMIZA DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Törende konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel de yapılan tüm hizmetlerin birlik beraberlik sayesinde yapıldığını belirtti ve hızla başlayan hizmetlerin bundan sonra da hızla devam edeceğini söyledi. Başkan Büyükkılıç’a da teşekkür eden Karayel, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza şimdiye kadar verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da desteğini devam ettirecek” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 277 konuttan oluşan TOKİ konutlarının temeli dualarla atıldı.