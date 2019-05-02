Büyükkılıç, Bahar Şenliği’nin açılışına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa tarafından karşılandı.



Şenlikte yaptığı konuşmada öğrencilere “İyi ki varsınız” diye seslenen ve gençlerin ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, “Her zaman belediyeciliğin sadece alt yapı hizmetleriyle bitmediğini, sosyal ve kültürel alanlardaki çalışmaların çok daha fazla önem arz ettiğini vurguluyorsak; öğrencilik de sadece ders çalışmakla ve fakülteyi bitirmekle yeterli olmuyor. Sosyalleşme, kültürel yönden kendini yetiştirme, toplum içinde yer edinme ve özgüven oluşturma gibi unsurlar da çok önemli. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize ne düşüyorsa her zaman yanınızda olacağımızı, bizlerin ümidi ve geleceği olan öğrencilerimizin mutluluğunun bizim mutluluğumuz olduğunu vurgulamak istiyorum. İnşallah el ele, gönül gönüle bu güzel şehrimize sahip çıkacağız” dedi. Üniversite festivallerinin çok daha kapsamlı olması gerektiğini ve bu konuda destek vereceklerini de ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Üniversitelerimizin festivallerinin uluslararası boyuta taşınması yönünde projeler geliştirmeliyiz. Hep birlikte iş birliği yapalım ve önümüzdeki yıllarda çok daha büyük festivaller gerçekleştirelim” dedi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasının ardından festival alanını gezdi. Festival alanındaki stantları da ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, yiyecek içecek stantlarından gözleme ve tatlı alarak katılımcılara dağıttı. Öğrencilere öğle yemeği dağıtımı da yapan Başkan Büyükkılıç, alışveriş stantlarında ve festival alanında bulunan öğrenci kulüplerinin stantlarında öğrencilerle sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, festival alanına LÖSEV ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu'nun stantlarını açarak evlerinde yaptırdıkları yiyecekleri satarak dernekler yararına gelir elde etmeye çalışan öğrencileri de ziyaret ederek bu stantlardan alışveriş yaptı.



