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Büyükkılıç, Bakan akar ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin geleceği açısından büyük önem taşıyan Savunma Sanayi ile ilgili Ankara’da önemli bir görüşme yaptı. Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Büyükkılıç, Bakan akar ile görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’da bazı ziyaret ve temaslarda bulundu. Başkan Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile verimli bir görüşme gerçekleştirdi. Savunma Sanayi ile ilgili Bakanlıkta yapılan toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve Kayseri OSB Başkanı Tahir Nursaçan ile Bakanlık bürokratları da katıldı. Toplantıda Kayseri’nin savunma sanayideki konumu ve avantajları değerlendirildi.

YÜZDE 100 YERLİ TASARIM
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanlığı’ndaki toplantının ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi için de yerli tasarım 30 adet raylı sistem aracı ile elektrikli otobüslerin üretimini yapan Bozankaya firmasının üretim tesislerini ziyaret etti. Üretim tesislerini gezen ve ürünleri yerinde inceleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, firma yetkililerinden bilgiler aldı.
 

İHA

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