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Büyükkılıç, Bakan Soylu ile görüştü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’daki ziyaret ve temaslarını sürdürüyor. Başkan Memduh Büyükkılıç, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de görüştü.

Büyükkılıç, Bakan Soylu ile görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği üyesi belediye başkanları ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Büyükkılıç, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için başta terör örgütleri olmak üzere tüm suç örgütleri ve suçlularla yapılan başarılı mücadele için Bakan Soylu’ya teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara’da daha önce de Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmüştü.
 

İHA

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