Büyükkılıç, birimleri ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye bünyesindeki birimlere yönelik ziyaretlerine Merkez Kütüphane ile başladı. Kütüphane kantininde öğrencilere çay ısmarlayan ve sohbet eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra kütüphane içindeki gençlerle tanıştı. Ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Memduh Büyükkılıç, kütüphane hizmetleriyle ilgili görüşlerini aldı.









Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Merkez Kütüphanesi’nin ardından eski konservatuvar binasına geçti. Başkan Büyükkılıç, kütüphaneye dönüştürülerek Merkez Kütüphane ile birleşecek olan konservatuvar binasında incelemelerde bulundu.



Başkan Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nı da ziyaret etti. Daire Başkanı Hakkı Alp tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, birimleri gezerek personelle tanıştı ve yaptıkları çalışmalarla ilgili sohbet etti. Başkan Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’ndaki Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin maketi üzerinde de Daire Başkanı Hakkı Alp’den projenin son durumuna ilişkin bilgi aldı.









Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı’nın ardından Fizyospor Merkezi’ne geçti. Fizyospor Merkezi’nde verilen hizmetlerle ilgili bilgi alan Başkan Büyükkılıç, kurum içi ziyaretlerini KAYMEK yönetim binası ile sürdürdü. KAYMEK çalışanları ile sohbet eden ve tek tek kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, burada KAYMEK birim sorumlularıyla da bir toplantı yaptı. Toplantıda İştirakler ve İşletmeler Daire Başkanı Oğuzhan Postallı’dan bilgiler alan Başkan Büyükkılıç, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK’te hizmet kalitesinin daha da artırılması için gayret istedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi ana binasına geçerek Beyaz Masa ve Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ile zabııta birimlerini de ziyaret etti.

