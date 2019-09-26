Büyükşehir Belediyesi tarafından Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve beş ilçenin muhtarları ile Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bürokratları katıldı. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise cenazesi nedeniyle toplantıya iştirak edemedi.



Toplantıda, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu’nun konuşmalarının ardından muhtarlara hitap eden Başkan Memduh Büyükkılıç, birlik beraberlik vurgusu yaptı. Muhtarlarla istişareye verdiği önemi dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Birlik beraberliğimiz bizim bereketimiz. Bize düşen bu özelliğimizi korumak, kollamak ve sıkıntı oluşturacak hiçbir davranışa fırsat vermemektir. Bizler sizlerin tavsiyeleriyle mahallelerimize hizmet etmeye, istişare ederek hemşehrilerimizin daha konforlu bir şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Kayseri’mizi ve sizleri seviyoruz, şehrimizin her zaman güzelliklerle anılması için gece gündüz çalışıyoruz. Bir ekip ruhu ile çalışıyoruz ve kimseyi ötekileştirmiyoruz. Bir siyasi partiden seçiliriz; ama hiçbir zaman siyasi yaklaşmaz, kimseyi siyasi kanaatinden dolayı yargılamayız. Çünkü bizler aynı duyguların, aynı düşüncelerin, aynı yaşantının mensuplarıyız” dedi.



Başkan Memduh Büyükkılıç, konuşmasında kadın muhtarların artmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Muhtarlara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ve yapacağı çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Büyükkılıç, Kayseri Kalesi’nin Kültür ve Sanat Merkezi olması için çalışmaların tamamlandığını ve 28 Eylül Cumartesi günü tanıtım programı yapacaklarını belirterek tüm muhtarları bu etkinliğe davet etti.



Hava İkmal Millet Bahçesi, yeni raylı sistem hatları, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi gibi projeler hakkında bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni bölgesinde 10 yatırımcının kısa süre içinde yatırımlarına başlayacağını söyledi. Başkan Büyükkılıç, Engelsiz Çocuk Evi, Yaşlı Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi, Terminal Katlı Kavşağı, İnönü Parkı düzenleme çalışmaları, İtfaiye Hizmet Binası, Hulusi Akar Bulvarı ve 15 Temmuz Caddesi kavşağında yapılan çalışma, Şehir Hastanesi önündeki üç yapraklı yoncaya ilave edilen dördüncü yaprak, 15 Temmuz Bulvarı, yaya üst geçitleri, yenilenen yollar, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, kültür, sanat ve spor çalışmaları ile turizme yönelik çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplantı esnasında İstanbul’da meydana gelen depreme de değindi. Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Büyükkılıç, “Rabbim beterinden korusun” ifadelerini kullandı. Başkan Büyükkılıç, toplantıya katılan muhtarların taleplerini de dinleyerek bu taleplerin yerine getirilmesi için ilgili bürokratlara talimat verdi.

