Büyükkılıç, “Biz kardeş topluluğuyuz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla ilçesinde Belediye Başkanı Ayhan Arslan, AK Parti İlçe Başkanı Hayrullah Dündar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Akkışla Belediyesi’ni ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe halkına seçimlerde Cumhur İttifakına sahip çıktıkları için teşekkür etti.



“İLÇELERE HİZMET ASLİ GÖREVİMİZ”

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Başkan Büyükkılıç’a ziyareti için teşekkür ederek Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle Akkışla’ya en güzel şekilde hizmet edeceklerini belirtti. Başkan Memduh Büyükkılıç da tüm ilçelerin ihtiyaçlarını gidermek için çalışacaklarını ifade ederek, “İlçelerimize hizmet etmek bizim asli görevimizdir. Bize oy vermiş vermemiş diye düşünmek bize yakışmaz. Biz kardeşler topluluğuyuz” dedi. Başkan Büyükkılıç, ziyaretinde belediye birimlerini de gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Akkışla’dan sonra Sarıoğlan ilçesini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Cerit, MHP İlçe Başkanı Mehmet Ardıç ve vatandaşlarca karşılandı. İlçe Belediyesini ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, belediye birimlerini gezdi ve personelle sohbet etti.



“ŞİMDİ BİRBİRMİZE SAHİP ÇIKMA ZAMANI”

İlçe Belediyesi’ni ziyaretinde Cumhur ittifakına sahip çıkan Sarıoğlanlılara teşekkür eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Seçim bitti geçim başladı. Şimdi birbirimize sahip çıkma zamanı. Kimseyi dışlamadan, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, oy vermiş vermemiş hesabını yapmadan herkesi bağrımıza basacağız. Büyükşehir olarak imkanlarımız ölçüsünde Sarıoğlan’ımızın güzel insanlarının beklentilerine cevap vereceğiz” dedi.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Ayyıldırım da “Vatandaşımızın vermiş olduğu 5 yıllık ehliyeti iyi kullanıp sizlerin de desteğiyle hizmet edeceğiz” diye konuştu.



ŞAHRUH’A ALTERNATİF KÖPRÜ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kızılırmak üzerindeki Tarihi Şahruh Köprüsü ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Tarihi köprünün korunması için yeni bir köprü yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Valilik tarafından yeni köprünün ihalesinin yapıldığını, Büyükşehir Belediyesi’nin de yapımına destek vereceğini açıkladı.

