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Büyükkılıç Büyükşehir'e Aday

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükılıç’a Ak Parti Genel Merkezi tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığı resmi olarak tebliğ edildi.

Büyükkılıç Büyükşehir'e Aday

Başkan Büyükkılıç yarın Haliç Kongre Merkezi’nde yapılacak olan adayların açıklanacağı törene davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 14.00’te Büyükkılıç’ın Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını tüm Türkiye ilan edecek.
Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büykkılıç, adaylığının resmi olarak tebliğ edildiğini ilk olarak Besime Özderici İlköğretim okulunda katıldığı bir törende açıkladı. Büyükkılıç’ın açıklamasının ardından törendeki diğer davetliler uzun süre alkışladı.

Haber Merkezi

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Yaşar Küçükşahin 29 dakika önce

Çok doğru bir karar olur bence.hayırlı olsun kayserimize

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