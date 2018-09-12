BÜYÜKKILIÇ BÜYÜKŞEHİR’E ADAY

Kayseri’de, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine yönelik yapılan tüm anket ve kamuoyu yoklamalarında, Memduh Büyükkılıç ismine vatandaşın her manada büyük teveccüh gösterdiği öğrenildi. “Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz?” sorusunun yöneltildiği tüm anketlerde, ilk sırada Memduh Büyükılıç’ın isminin çıktığı öğrenildi.



Son genel seçimlerde yüzde 15 oy kaybıyla Türkiye çapında büyükşehirler arasında rekor kıran Kayseri’de, yerel seçimlere dayatma isimlerle gidilirse, genel seçimlerdeki oy kaybından daha büyük bir hezimet yaşanmasından korkuluyor. Bu sebeple “sırf ekipten” diye halkta karşılığı olmayan, tabanın sevmediği isimleri dayatmaya ve bu manada sorumluluk almaya, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki dahil kimsenin cesaret edemeyeceği söyleniyor.

