Büyükkılıç, Çerkez yemeklerinden tattı

Ramazan Sokağı’nda en hareketli ve kalabalık yerlerden bir tanesi de Birleşik Kafkasya Derneği standı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşine, ziyaret ettiği stantta Çerkez yemeklerinden örnekler sunuldu. Çerkez folklorunun etkin bir şekilde gösteriminin yapıldığı Ramazan Sokağı’nda Birleşik Kafkasya Derneği standı yoğun ilgi gördü.







Dernek Başkanı Cemil Görücü, stant açarak yaptıkları katılımları hakkında şöyle konuştu: “İki günlük etkinlik çok yoğun geçti. Halkın ilgisi büyüktü. Çerkez peyniri, Gubate, Halğuane, Kalmukşe, Lekumhalıve gibi Çerkez mutfağından çeşitli ürünler misafirlere, ziyaretçilere ikram edildi. Yemeklerin yanı sıra Çerkez kültürünü yansıtan kültürel kıyafetler de ilgi gördü.”



