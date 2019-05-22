Büyükkılıç, damla gönülleri ile birlikte

Damla Gönüllülük Hareketi’nin ziyaretinde Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Salih Köse ve hareketin üyesi gençler yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri’deki Damla Gönüllülük Hareketinde 23 Türk ve 5 yabancı öğrencinin bulunduğunu belirtti. Emekli Öğretim Üyesi Mehmet Salih Köse de tamamen gönüllük esaslı bir çalışma yaptıklarını belirterek, uluslararası Damla Projesinin 7 yıldır devam ettiğini söyledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da gönüllük kavramı üzerinde durarak, “Gönüllülük olmada hiçbir iş yapılamaz. Yük olarak görülen iş, karşısındakine de kendisine de yük olur. Hizmet verdiğiniz kesime de eziyet olur. Biz olaylara böyle bakıyoruz. Her alanda işimizi severek yapmalıyız. Sevgili gençlerimizin bu bilinçle yetiştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Başkan Büyükkılıç daha sonra öğrencilerle konuşarak Damla Gönüllük Hareketi ve bu hareketin çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyaret sonrası Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde hatıra fotoğrafı çekildi ve harekete mensup bir genç Başkan Büyükkılıç’ın yakasına rozet taktı.

