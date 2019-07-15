Büyükkılıç, dedikoduların değil yatırımların konuşulmasını istedi Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Osman Kavuncu Bulvarı üzerindeki Terminal Kavşağı’na yapılan katlı kavşak trafiğe açıldı. 25 milyon TL’lik yatırımın hizmete açılışı sırasında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şahsıyla ve Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dillendirilen dedikodulara kimsenin itibar etmemesini istedi. Başkan Büyükkılıç, “Dedikodularla bu şehirde insanları ötekileştirmeye, bizim itibarımızı zedelemeye yönelik davranışlar kimseye bir şey kazandırmaz. Bu şehri yaralayanlar kendileri yaralanır. Bu şehri yüceltir ve güzelleştirirsek hepimiz faydalanırız” dedi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:59