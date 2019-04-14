Büyükkılıç, "Değerlerimizi dünya tanıyacak"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan’ı Anma Haftası etkinliklerinin kapanışı nedeniyle Mimarlar Odası Kayseri Şubesi’nin düzenlediği geceye katıldı. Başkan Büyükkılıç; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mimarlar Odası Şube Başkanı Güntülü Gündoğ, bürokratlar ve mimarların katıldığı gecede kültür ve turizmle ilgili önemli mesajlar verdi.



“ÜÇ KITADA ŞEHİRLERLE BİRLİK OLACAĞIZ”

Mimar Sinan’ı yerel boyuttan ulusala, ulusaldan uluslararası boyuta taşıyacaklarını ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Kayserimiz Mimar Sinan ile anılmalı ve ön plana çıkmalı demiştik. Bunu sağlamak için bir araştırma merkezi, bir müze ve Mimar Sinan’ın eserlerinden oluşan minyatürk mantığındaki çalışmalar gündemimizde olacak. Mimar Sinan’ın üç kıtadaki ülkelerde yapmış olduğu yüzlerce eser var. Eserlerinin yer aldığı ülkelerdeki şehirler ile Mimar Sinanlı şehirler adında bir birlik oluşturmayı planladığımızı da daha önce belirtmiştim. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde tüm paydaşlarımızla Mimar Sinan’ı sahipleneceğiz. Mimar Sinan gibi bir değerin ön plana çıkmış olması şehrimiz için de büyük bir kazanç olacak” dedi.



Mimar Sinan’ın tanıtımı ile birlikte turizm ve kültür alanında da Kayseri’yi ön plana çıkaracak çalışmalar yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Çekül Vakfı ile işbirliği içinde çalışmalar yapıyoruz. Ihlara Vadisi’nden 10 misli daha zengin olan Koramaz Vadisi’nin Kültepe-Kaniş ile birlikte UNESCO Kültür mirasları arasına alınması için iyi bir noktaya gelmeye başladık. Kapadokya ve Erciyes ile birlikte turizm çalışmalarımızı hızlandıracağız. Son yıllarda otel konusunda ihtiyaç görülmeye başladı. Tüm otellerimizin doluluk oranı çok yüksek. Bazı büyük markaların Kayseri’de otel aradığını gözlemlemekteyiz. Tüm yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacağımızı hatırlatmak istiyorum. Kayseri’deki tüm değerlerimizi ön plana çıkaracağız. Bu değerlerimizden birisi de gastronomi olacak. Yeme içme kültürünü ön plana çıkaracak çalışmalar yapacağız” diye konuştu.



BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’TAN ÇOCUKLARA MÜJDE

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konuşmasında çocuklara da bir müjde verdi. Milli bayramlarımızdan 23 Nisan için farklı bir kutlama planladıklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Talas’taki paraşüt indirme sahasında on binlerce çocuğun katılacağı bir şenlik yapacaklarını sözlerine ekledi.

