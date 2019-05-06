Büyükkılıç diyabet hastalarıyla buluştu

Harikalar Diyarı’nda düzenlenen etkinlikte AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timuçin’in ardından bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bir hekim olarak sağlıkla ilgili tavsiyelerde bulundu. Kendi sağlığımızı kendimizin koruyabileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Düzenli yürüyüşler ve spor yaparak kendi sağlığımızı koruyabiliriz. Her gün sabah 5-6 km yürüyüşle şifa bulmak mümkün. Sarımsaklı da 13 bin 500 kişinin katılımıyla yürüyüş yaptık ve 10 bin fidan diktik. Tabi asıl fidanlarımız yavrularımız. Onlarla ilgili de yapılması gerekenleri yaparak daha sağlıklı bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için hepimiz çalışacağız. Sosyal sorumluluk anlayışı içinde böylesine güzel bir organizasyon yapan AK Parti Kadın Kollarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Düzenlenen etkinlikle farklı bir gün yaşayan çocuklar daha sonra Bilim Merkezi ve Hayvanat Bahçesi’ni gezdiler.



