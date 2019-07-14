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Büyükkılıç, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı yanında yapılan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda yeni sezonun ilk pazarı kuruldu. Yüzde 100 organik ve yüzde 100 doğal ürünlerin satışa sunulduğu pazarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da ziyaret etti.

Büyükkılıç, Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nı ziyaret etti

Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 bin metrekarelik alanda kurulu olan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı, yeni sezonun ilk ürünleriyle sağlıklı beslenmek isteyenleri bekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım Orman İl Müdürü Mustafa Şahin ve Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) Başkanı Yeşim Bekyürek ile birlikte Doğal Ürünler Pazarı’nı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ürünleri inceledi, üreticilerle sohbet etti. Doğal Ürünler Pazarı’nın hafta sonları hizmet vereceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Buraya gelen vatandaşlarımız organik ürünleri fiyat ve kalite açısından daha uygun bir şekilde birinci elden alma şansına sahipler” dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, pazarda organik gıda satışı yapan dükkanları da gezdi. Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin de destek verdiği projeyle organik tarım yapan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (KAÇEM) dükkanını da ziyaret etti. KAÇEM üyesi çiftçiler, ürünlerinin kalitesinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tarafından da onaylandığını belirttiler.
 

İHA

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