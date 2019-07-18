Büyükkılıç, Endonezya’nın Ankara Büyükelçisi Iqbal ile görüştü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1,5 ay önce Endonezya’nın Ankara Büyükelçiliğine atanan ve ilk ziyaretini Kayseri’ye yapan Lalu Muhammed Iqbal’i Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Girişinde karşıladı. Ziyarete Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da katıldı.







Ziyarette Endonezya’nın Türkiye için dost bir ülke olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Endonezya’dan söz edilince içimizi bir sıcaklık kaplar. Sizleri; çalışkan, gayretli ve dost bir ülkenin insanları olarak biliriz” dedi. Konuşmasında Kayseri ile ilgili de bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, yatırımcının en güvenli liman olarak tercih edeceği bir şehir. 52 ülkeye 3 saat gibi kısa sürede ulaşılan bir konumda olduğumuz için yatırımcı açısından çok cazip. Özellikle Uzakdoğu’dan yatırımcılar için önem arz etmekte, bu yüzden de sık sık ziyaretimize gelen dostlar görmekteyiz. Özellikle Serbest Bölge ile Avrupa’ya çok rahat ihracat yapılabilir. Ülkemiz ve özelde de Kayseri’miz çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Kayseri, 6 bin yıllık tarihe sahip, tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bir şehir. Çevresindeki illerle birlikte büyük bir nüfusa hitap etmektedir. Ulaşımı kolay olduğu için de tercih sebebi. Erciyes dağı gibi uluslararası kayak merkezinin olduğu bir değerimiz var. Bunun yanında Kapadokya ile kültür turizmi, balon turizmi, gastronomi turizmi, doğa turizmi, yayla turizmi ve sağlık turizmi de yapılabilmektedir” diye konuştu.

Konuk Büyükelçi, Muhammed Iqbal de Kayseri’de ve Büyükşehir Belediyesi’nde gösterilen sıcak ilgi nedeniyle teşekkür etti. Ziyarette ayrıca karşılıklı hediyeler takdim edildi.

