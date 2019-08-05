Büyükkılıç, gurbetçilerle bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, Gurbetçiler Günü Pilav Şenliği’ne katılmak üzere gittiği Kayapınar’da Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şenlikte konuşan Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile uyumlu bir şekilde çalıştıklarını belirterek, “Başkanımız göreve geldiği günden beri gece gündüz demeden çok yoğun bir şekilde çalışmasına rağmen festivallere de katılarak bizlerle beraber oluyor. Memduh Başkanımız Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir taraftan hizmet belediyeciliği, diğer yandan gönül belediyeciliği yapıyor” diye konuştu.







Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da bu tür festivallerin birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmaya vesile olduğunu söyledi. En güzel hizmeti vermek için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç, “Ay Yıldızlı Bayrağımızın ve ezanlarımızın gölgesi altında herkes birbiriyle buluşuyor, görüşüyor, tanışıyor ve kaynaşıyor. Allah huzurumuzu, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Birlikte ve beraberlikte rahmet var. Sizler her şeye layıksınız” diye konuştu.



Haber: Hilal Tuğçe Nur Güneş