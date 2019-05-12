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Büyükkılıç, hem belediyede hem de sahada

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu katıldığı bir dizi programın yanı sıra hem belediyede hem de sahada çalışmalar yaptı. Belediyede imarla ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, bazı projeleri de sahada inceledi.

Büyükkılıç, hem belediyede hem de sahada

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Başkanlık Makamında ilgili bürokratlarla imar toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda şehrin tamamına yönelik kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Toplantıda kamu yatırımlarının yapılacağı alanlarla ilgili değerlendirmelerde de bulunuldu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, imar toplantısının ardından sahaya çıktı. Bazı projeleri yerinde inceleyen Başkan Büyükkılıç, KASKİ’nin Sivas Caddesi’ndeki çalışmalarını takip etti. Sivas Caddesi ile 18. Cadde’nin kesiştiği kavşakta, şehrin ikinci ana kollektör hattının 18 metre derinlikten caddeyi geçişi için yapılan çalışmaları izleyen Başkan Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan’dan çalışmaların son durumuna ilişkin bilgiler aldı.
 

İHA

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