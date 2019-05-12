Büyükkılıç, hem belediyede hem de sahada Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hafta sonu katıldığı bir dizi programın yanı sıra hem belediyede hem de sahada çalışmalar yaptı. Belediyede imarla ilgili kapsamlı bir toplantı gerçekleştiren Başkan Büyükkılıç, bazı projeleri de sahada inceledi.

12 Mayıs 2019 Pazar 14:18