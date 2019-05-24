Büyükkılıç İki İlçeyi Ziyaret Etti

Dün gece teravih namazı ve sonrasında Bünyan’da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bugün de Sarız ve Pınarbaşı ilçelerine gitti. İlk ziyaretini Sarız’a yapan Başkan Büyükkılıç, Sarız Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Baki Bayrak ile görüştü. Başkan Büyükkılıç, Sarız’a ilgili bürokratlarıyla birlikte gitti. Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Sarız’da yapmakta oldukları projelerle ilgili bilgiler verdi. Başkan Bayrak’ın Hayvan Pazarı’nı gündeme getirmesi üzerine yer konusunun belirlenmesinin ardından Büyükşehir olarak konuyu değerlendireceklerini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, “Tarım ve hayvancılığı geliştirmek için ne yapılması gerekiyorsa azamisini yapmaya hazırız” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarız ilçesinin ardından Pınarbaşı ilçesine geçti. Pınarbaşı ilçesinde ilk ziyaretini Pınarbaşı Kaymakamlığına yapan Başkan Büyükkılıç, İlçe Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ile bir süre görüştü.







Başkan Büyükkılıç daha sonra Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu’nu ziyaret etti. Uzunluoğlu’na hayırlı olsun temennilerini ileten Başkan Büyükkılıç, bir süre karşılıklı görüştü. Uzunluoğlu, Başkan Büyükkılıç’a ilçede yapacakları projelerle ilgili bilgiler verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Uzunluoğlu ile birlikte yapılmak istenen bazı projelerle ilgili sahada incelemelerde bulundu. Cuma namazını da Pınarbaşı Karslı Camisi’nde kılan Başkan Memduh Büyükkılıç, namaz sonrası cemaatle selamlaştı. Başkan Büyükkılıç, “Pınarbaşı ve Sarız Belediye Başkanlarımızla el ele gönül gönüle halkımıza hizmet için çalışacağız. Başkanlarımıza gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı teşekkür ederim” dedi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu da Başkan Büyükkılıç’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Başkanımız bizim projelerimizde gerekli desteği sağlıyorlar. Biz kendisinden razıyız, Allah da razı olacak inşallah” diye konuştu.







