Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç il pandemi kurulu toplantısına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üyesi olduğu İl Pandemi Kurulu toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantıda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Ankara’da pandemi süreciyle ilgili yaptığı görüşmenin detaylarını kurul üyeleri ile paylaştı.

Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde yaptığı çalışmaları değerlendirerek, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile yürütülen uyumlu çalışmaların başarıyla sürdürüldüğüne işaret etti. 2 gün süreyle Ankara’da bulunduğunu ve Kayseri’nin yararına gerçekleşecek çalışmalarla ilgili önemli görüşmelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de Kayseri’de “Pandemi” sürecine yönelik çalışmalarla ilgili görüştüğünü ifade etti. İl Pandemi Kurul üyelerine İçişleri ve Sağlık Bakanları ile yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Başkan Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın başta olmak üzere tüm yöneticilerle birlikte yürütülen çalışmaların Ankara tarafından takdirle karşılandığını ve çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğinin vurgulandığını kaydetti.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında yapılan denetimler ve uyulması gereken tedbirler ve önlemler konuşuldu.
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.