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Büyükkılıç İlbank Genel Kurul Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yerel yönetimlerin adeta lokomotifi olan İLBANK'ın 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Başkan Büyükkılıç, Ankara'da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la da görüşerek, değerlendirmelerde bulundu.

Büyükkılıç İlbank Genel Kurul Toplantısı’na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yapılacak projeler ve yatırımlarla şehrin yaşam kalitesini her geçen gün yükseltecek projeler ve işbirlikleri için çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük bankalarından biri olan İLBANK’ın 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la da bir süre görüşen Başkan Memduh Büyükkılıç, Bakan Kurum’a Kayseri’nin projeleri hakkında bilgiler verdi.
 

Kurumsal

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