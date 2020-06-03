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Büyükkılıç, ilçe başkanları ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçelerine yönelik yatırımlar ele alındı.

Büyükkılıç, ilçe başkanları ile bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni normal dönemde yatırımların hız kesmeden devamına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyum kültürü içerisinde ortak akıl ve istişareyi de ön planda tutarak yeni normal dönem için çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile makamında bir araya geldi.



Koronavirüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni normal dönemde yürütülecek çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, özellikle Büyükşehir’in ilçe yatırımlarında vereceği destek konuları ele alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, üç ilçenin belediye başkanları ile yatırım koordinasyon toplantısında bir araya geldi. Toplantıda Melikgazi, Kocasinan, Talas ilçelerine yönelik yatırımlar ele alındı. Başkan Büyükkılıç, yeni normal dönemde yatırımların hız kesmeden devamına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyum kültürü içerisinde ortak akıl ve istişareyi de ön planda tutarak yeni normal dönem için çalışmalarını sürdüren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile makamında bir araya geldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalar ile yeni normal dönemde yürütülecek çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda, koordinasyonun önemine vurgu yapılarak, özellikle Büyükşehir’in ilçe yatırımlarında vereceği destek konuları ele alındı.
 

Kurumsal

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