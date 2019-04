Büyükkılıç İlçe Ziyaretlerinde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Teşkilatının düzenlediği dört ilçeyi kapsayan ziyaret programına katıldı. AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun da katıldığı ilçe ziyaretleri İncesu ile başladı. İncesu programında öncelikle AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaret edilerek İlçe Başkanı İsmail Tekinsiz ve partililerle görüşüldü. İlçe teşkilatının ardından İncesu Belediyesi’ne geçildi. İncesu Belediyesi’ni ziyarette AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, parti ayrımı yapmadan Kayseri’deki tüm belediye başkanları adına diktikleri fidanın plaketini İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’e verdi. Ziyarette tüm ilçeler gibi İncesu’nun da gönüllerinde ayrı bir yeri bulunduğunu ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, hiçbir ayrım yapmadan tüm ilçelerle kol kola girerek hizmet edeceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Berat Kandili ve Cuma gününü de tebrik etti. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de Başkan Büyükkılıç’ın ilk günden beri ayrım yapmadan her ilçeyi destekleyeceğini belirttiğini hatırlattı ve bu bakış açısından duydukları memnuniyeti dile getirdi.







AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve beraberindekiler İncesu ilçesinin ardından Yeşilhisar’a geçtiler. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi’ndeki daire başkanlığı görevinden ayrılarak Yeşilhisar Belediye Başkanı seçilen Halit Taşyapan’a hayırlı olsun temennilerinde bulunuldu. Halit Taşyapan, Büyükşehir Belediyesi’nin de vereceği destekle en güzel hizmeti vereceklerini söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, “Büyükşehir içinden yetişmiş bir kardeşimiz olan Halit Başkan ile el ele gönül gönüle çalışacağız. Allah muhabbetimizi, birlik ve beraberliğimiz bozmasın” diye konuştu. İlçe ziyaretleri Yeşilhisar’ın ardından Yahyalı ile devam etti. İlçe Belediyesine yapılan ziyarette Yahyalı Belediye Başkanı, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve “Yahyalımıza Büyükşehir Belediyemizle birlikte gece gündüz hizmet edeceğiz” ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da “Kol kola girerek gönüllerde yer etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.







İlçe ziyaretlerinin son durağı Develi oldu. Her ilçede olduğu gibi Develi’de de vatandaşlar sıcak ve samimi bir şekilde karşıladılar. İlçe Belediyesi önündeki karşılamada Başkan Memduh Büyükkılıç’a çiçeğin yanı sıra Develi Belediyespor’un atkısı hediye edildi. Başkan Büyükkılıç, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, “İnşallah sorumluluğumuzun farkında olarak yolumuza devam ediyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da “Bizleri sıcak bir şekilde ilgiyle karşılayan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizleri seven, güvenen Develili hemşehrilerimize layık hizmetler yapacağımızdan kuşkunuz olmasın” diye konuştu.