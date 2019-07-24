Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerini Bünyan ile sürdürdü

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan’ı AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte ziyaret etti. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç ile vatandaşlar tarafından karşılanan Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Bünyan Belediyesi’ne ziyarette bulundu.







AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, tüm ilçeleri Başkan Memduh Büyükkılıç ile ziyaret ettiklerini ifade ederek, “Memduh Başkanımızın önderliğinde muhteşem bir sinerji yakalanmış durumunda” diye konuştu. Başkan Memduh Büyükkılıç da 16 ilçeyle dayanışma içinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Geçen hafta Pınarbaşı ve Sarız’daydık, sonra Özvatan ve Sarıoğlan’a gittik, şimdi Bünyan’dayız, biraz sonra Tomarza’ya gideceğiz. Durmak yok koşmaya devam diyoruz. Dayanışma ve belediye başkanlarımızla işbirliği içinde ilçelerimize yapılması gereken hizmetleri; hükümetimizin yaptığı takip edilmesi gereken yatırımları konuşuyor, paylaşıyoruz ve birlikte güzel işler yapıyoruz. Bizleri seven ve güvenen Bünyanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi. Ziyarette AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Bünyan Belediye Başkanı ve AK Parti İl Başkanı’na Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tablosunu hediye etti. Bünyan Belediye Başkanı Altun da Başkan Büyükkılıç ve Çopuroğlu’na kendilerinin karakalem portresini takdim etti.







ŞEHİT EMANETLERİ SERGİLENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Bünyan Belediyesi’nin ardından Kadın ve Gençlik Merkezi’ne geçti. Başkan Büyükkılıç, Kadın ve Gençlik Merkezi’nde açılan “Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi”ni 15 Temmuz şehitlerimizden Bünyanlı Polisimiz Cennet Yiğit’in babası Yahya Yiğit ile birlikte gezdi.

Şehitlerin asla unutulmayacağını ve ilahi mesajda da şehitlerimizin ölmediğinin vurgulandığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Şehitlerimizin bizlere şefaatçi olmasını diliyoruz. Onlar şahadet mertebesine erişmeseydi bizler burada bu konuşmaları yapamaz ve buralarda olamazdık. Şehitlerimiz ülkemiz üzerine oynanan oyunları bozdular. Bizler onlara minnettarız” dedi.

