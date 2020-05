Büyükkılıç, ilçelerdeki vatandaşları kurallar konusunda uyardı

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilk ziyaretini Sarız’a yaptı. Sarız’da önce Sarız Belediye Başkanı ile esnafları ziyaret etti ve hayırlı işler temennisinde bulundu. Daha sonra da ilçe belediyesinde Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak’ı ziyaret etti. Ziyaretinde, korona virüs sürecindeki kuralların Sarız’da mümkün derecede uyulduğunu gözlemlediğini söyleyen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Çok şükür geçiş bölgesi olmasına rağmen bu bölgede bir vaka tespit edilmedi. Yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimiz oldu. Ama buradan değerli başkanımızın gerekli duyarlılığı göstererek, kontrollü davranması, önlemler alınması, sıkıntıya sebep olmadı. O açıdan ben değerli başkanımıza, başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve sağduyulu vatanına, milletine, devletine bağlı Sarız’ımızda yaşayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Kurallara uymaya özen göstermenin çok önemli olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, uyulmadığı takdirde korona virüs vakalarının bir anda fazlalaşabileceğini kaydetti.







Ziyarette, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek Sarız’a kadar gelmesine sevindiklerini dile getiren Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği ekonomik destekle ilçe de hem esnafı desteklediklerini, hem de ayrım yapmadan herkese yardımcı olmaya çalıştıklarını anlattı. Bayrak, “Korona virüs günleri 2 buçuk aydır ilçemizde. Hijyen koşullarına uygulayacak bir şekilde bir mücadele verdik. Bizim iç turizme dayalı köylere gelen nüfusumuz çok olmasına rağmen muhtarlarımız burada güzel bir faaliyet yaptılar. Mahallerimizin tamamının girişlerini kontrol ederek gelenlerin 14 gün evden çıkmamasını sağladılar. Bize bildirdiler, biz de takip ettik. Allah’a şükürler olsun herhangi bir vaka sayısı olmadı. Buraya kadar zahmet ettiğiniz için, teşekkür ediyorum. Her zaman bekleriz. Bizler çok memnun olduk” dedi.

Konuşmasına 27 Mayısı geri de bıraktıklarını söyleyerek devam eden Başkan Büyükkılıç, “27 Mayıs’ı geri de bıraktık. Menderes ve onun yol arkadaşlarına Allah’tan rahmet diliyorum. Allah o günleri göstermesin diye dua ve temenni de bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretlerini, gerçekten yassı adayı bir demokrasi adasına dönüştürmesindeki çalışmaları da takdirle paylaşmak istiyorum” diye konuştu. 29 Mayıs’tan sonra kısmi bir rahatlama döneminin olacağını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, ilçe sakinlerine rehavet uyarısı yaparak MMT olarak adlandırdığı Maske-Mesafe-Temizlik kuralının önemini vurguladı. Birlik ve beraberliğin bereketimiz olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “16 ilçemizi bir aile bireyleri gibi görüyoruz. Birliğimiz beraberliğimiz bereketimiz. Uyum kültürünün en güzel örneklerini sergiliyoruz. Bu arada vefa sosyal destek gruplarımıza, emniyet mensuplarımıza, jandarma kuruluşlarımıza ve en önemlisi sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.







Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarız’dan sonra Akkışla’ya geçti. İlçe Belediyesini ziyaret eden Başkan Memduh Büyükkılıç, Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile bir süre görüştü. Ziyarette Başkan Büyükkılıç’ın tecrübelerinden yararlandıklarını ve onun talebesi olduğunu söyleyen Arslan, “ İşlerimizde titiz davranmaya çalışıyoruz. Başkanımın yaptığı çalışmalara hassasiyet gösteriyoruz. Kendisi bizleri yetiştirdi. Telefonlarımıza daima ‘ Akkışla’mızın emri var mı’ diye açıyor. Bunlar için teşekkür ediyorum. Tabii ki sadece Akkışla değil. 16 ilçeyi içerisinde barındıran Büyükşehir Belediye’mizin takdire şayan çalışmaları var. Başkanımızın da bize öğrettiği bir söz var. ‘Bulunduğun yerin hakkını verip kıymetini bileceksin’ Biz de bu şiarda ilerlemeye çalışıyoruz” diye konuştu.



Başkan Büyükkılıç da, “Burada yapılan çalışmaların uyum kültürü içerisinde yapıldığı için teşekkür ediyorum. Şirin ve butik bir ilçemiz. Yayla havası almaya geldik. Vaka anlamında burada bir sıkıntının olmamış olması bizi sevindirdi. Şükrediyoruz. Bundan sonraki süreçte yine aynı şekilde dikkatli olmak suretiyle bu ilçemizi koruma yolunda özen göstermeliyiz. Gayretli, çalışkan, kabına sığmayan ve bizim ekibimizi de uyum kültürü içerisinde teklifsiz konuşan, taleplerinin de yerine gelmesi yönünde irade gösterilen ilçemizdeyiz. Elbette ki Akkışla’nın gönlümüzdeki yeri farklı. Bu süreç içerisinde Ayhan Bey bizi mahcup etmedi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bizleri seven, güvenen, her zaman dua kaynağı olan Akkışla’mızın merkezdeki ve mahallerindeki kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.



Sonrasında ise Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan, Başkan Memduh Büyükkılıç’a Akkışla Belediyesi’nin durumu ve yaptığı çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı.