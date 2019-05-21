Büyükkılıç, ilçelerin taleplerini dinledi

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda yapılan yatırım toplantısında öncelikle Özvatan’a yapılacak yatırımlar görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında yapılan toplantıya Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ile Büyükşehir bürokratları katıldı. Özvatan Belediye Başkanı Demir, Başkan Büyükkılıç’a ilçesinin beklentilerine ilişkin bir dosya da verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, daha sonra sırayla Pınarbaşı Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım ve Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ile yatırım toplantılarını sürdürdü. Toplantılarda Belediye Başkanları tarafından ilçeleriyle ilgili detaylı bilgiler aktarıldı.





Toplantılar sonrası bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “İlçelerimiz ve mahalleleri ile ilgili taleplerini ekibimizle birlikte dinledik ve değerlendirdik. Yapılan bu değerlendirmeler sonrası bir program dahilinde istekleri yerine getirme yönünde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her zamanki gibi yapıcı, iyi niyetli, yol gösterici yaklaşımları ile bizlerle birlikte hareket eden belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.







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