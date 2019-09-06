Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükkılıç'ın Eşi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplum gönüllüsü kadınların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya iştirak etti. Büyükkılıç, toplantıda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile de görüştü.

Büyükkılıç'ın Eşi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan toplum gönüllüsü kadınlar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Toplantıya, Türkiye’nin çeşitli illerinden belediye başkanlarının eşleri ile sivil toplum temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, programda bir konuşma yaparak kadınlara yaklaşımda medeniyet değerlerimizin tekrar hatırlanması gerektiğini belirtti ve gerekli değerlerin geleneklerimizde var olduğunu söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, programda Emine Erdoğan ile de bir araya gelerek bir süre sohbet etti.



--

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇNecmiye BüyükkılıçCumhurbaşkanlığı KülliyesiEMİNE ERDOĞAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.