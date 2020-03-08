Büyükkılıç: "Kadınlar baş tacımızdır" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajında cenneti kadınların ayakları altına seren bir inancın mensupları olduğumuzu söyledi. İnancımız ve kültürümüzde kadının her zaman çok önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç, kadınları baş tacı olarak gördüklerini kaydetti.

08 Mart 2020 Pazar 13:17