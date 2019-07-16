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Büyükkılıç: "Kayseri olarak şanslı ve avantajlıyız"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca ile Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, ziyaretlerde Kayseri’deki birlik beraberliğin önemini vurguladı.

Büyükkılıç: "Kayseri olarak şanslı ve avantajlıyız"

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a bir nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya da katıldı. Gazetecilikle ilgili karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette, Kayseri basınının yaklaşımı ve Kayseri’deki birlik beraberliğin altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’de şükürler olsun ki gazeteciler bir bakıma kamu hizmeti mantığı ve sorumluluk anlayışı içerisinde habercilik örneği sergileyerek görevlerini yapıyorlar. Kayseri ayrıca; kamu, özel, yerel yönetim dayanışmasını en güzel sergileyen şehirdir. Bu şehirde hep güzellikler konuşulur. Biz de bunun bereketini yaşıyoruz. Kayseri olarak şanslı ve avantajlıyız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanlığına seçilen Hayrullah Şahin ve oda yönetimi de ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç yeni yönetime başarılar diledi ve şehrimizdeki toplu ulaşım hizmetinin en güzel şekilde verilmesi için el birliği ile çalışacaklarını kaydetti.
 

İHA

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