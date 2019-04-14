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Büyükkılıç, Kayserilileri Erciyes’e davet etti

Kış sezonunun kar yağışı anlamında geçen yıllardan çok daha bereketli geçmesi nedeniyle Erciyes’te kayak sezonu uzadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm Kayserilileri Erciyes’in bu güzelliğinden yararlanmaya davet etti.

Büyükkılıç, Kayserilileri Erciyes’e davet etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes’te kayak sezonunun halen devam ettiğini açıkladı. Tüm pistlerin ve mekanik tesislerin açık olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu güzel bahar günlerinde Erciyes’in çok daha güzel bir görünümde olduğunu söyledi.



Kayserilileri Erciyes’in güzelliklerinden yararlanmaya çağıran Başkan Büyükkılıç,yurt dışından charter seferlerin sona erdiğini ve Erciyes’in kış sezonuna göre daha sakin olduğunu dile getirerek, “Daha sakin ve hava koşullarının çok daha iyi olduğu şu günlerde tüm hemşehrilerimizi Erciyes’e bekliyoruz” diye konuştu.
 

İHA

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