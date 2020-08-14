Büyükkılıç: Kazanımlarımız 1 milyar TL Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Belsin-Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ihalesinin yapıldığını belirterek, ihale tarihi belirlenen Havalimanı Terminal binaları projesi ile ihalesi yapılan Hacılar-Erciyes yolu ile birlikte şehrin kazanımının toplam 1 Milyar TL’yi bulduğunu açıkladı. Başkan Büyükkılıç, “Ankara’da gerçekleştirdiğimiz temaslar sonucu, bütün bu güzellikleri şehrimize taşımanın sevinci içerisindeyiz. Kayserimize Ankara’nın imkânlarını, kaynaklarını sunuyoruz. Bu kazanımları Değerli Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız ve milletvekillerimizin destekleriyle gerçekleştiriyoruz” dedi.

14 Ağustos 2020 Cuma 17:06